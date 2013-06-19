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CONCERTI

08/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
OFFICINE SONORE - VERCELLI

09/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/18
EYEHATEGOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

10/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/05/18
SATARIAL
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

11/05/18
EYEHATEGOD
EVOL CLUB - ROMA

11/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

11/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA

11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)
DETTAGLI EVENTO
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
09/05/2018
TRAFFIC CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/164602441010276/
GRUPPI
Apertura porte ore 19:30

20:30-21:00 GRAVESTONE
21:15-21:45 INFERNAL WAR
22:00-22:45 RAGNAROK
23:15-00:15 MARDUK
NOTE
via Prenestina, 730
Ingresso 20 euro + ddp
Inizio concerti ore 19:30
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