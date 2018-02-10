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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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ENJOY CLUB - TORRI DI QUARTESOLO (VI)

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TMA NIGHT
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

03/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
METHEDRAS + HECATE + 5 RAND
09/03/2018
FUCKSIA - ROMA
GRUPPI
Methedras +
Hecate +
5 Rand
NOTE
Venerdì 9 marzo 2018
@FuckSia Billiard - Roma
via Carlo Casini, 180

Ingresso gratuito

Apertura porte ore 20:00
Inizio concerti ore 21:45
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