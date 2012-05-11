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DIABOLOS DUST
The Reaper Returns

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DIABOLOS DUST
The Reaper Returns

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Terror Decree

CONCERTI

18/08/18
FRANTIC FEST (DAY 3)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)

18/08/18
DESTRAGE + GUESTS
SUMMER CROCK FESTIVAL - BORGHETTO DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

18/08/18
HIRAX + GUESTS
MU CLUB - PARMA

18/08/18
RADUNOROCK FESTIVAL (day 2)
BAITA PENNA NERA - VALLE DI CEMBRA (TN)

19/08/18
AGGLUTINATION
CHIAROMONTE (PZ)

19/08/18
THE USED + COUNTERPARTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

20/08/18
THE BLACK DAHLIA MURDER + INGESTED + ELECTROCUTION
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

20/08/18
COUNTERPARTS + GUESTS
ARGO 16 - VENEZIA

21/08/18
ORIGIN + GUEST
CIRCOLO SVOLTA - MILANO

22/08/18
DYING FETUS + TOXIC HOLOCAUST + GOATWHORE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
FRANTIC FEST (DAY 1)
16/08/2018
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)
https://www.facebook.com/events/1189970997772470/
GRUPPI
Igorrr
GBH
UNSANE
Rome
Yawning Man
Caronte
Ruby the Hatchet
Ananda Mida
Titus Groan
Martedì 7 Agosto 2018, 10.51.09
Domenica scorsa al tikitaka collaterali ho visto gli storici BRUJERA. con Jeff Walker dei Carcass al basso. Comunque e' uno spazio troppo piccolo per qualsiasi festival.
HIRAX
Martedì 3 Luglio 2018, 23.43.20
GBH
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17/08/2018 - 14:00
BLOODBATH: svelati tutti i dettagli del prossimo disco
17/08/2018 - 14:16
U.D.O.: online il nuovo lyric video
17/08/2018 - 12:17
DORO: ecco il video di ''It Cuts So Deep''
16/08/2018 - 10:43
GRETA VAN FLEET: disponibile il video di 'When The Curtain Falls'
16/08/2018 - 19:31
DISTURBED: svelati i dettagli ed il primo singolo del nuovo disco
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