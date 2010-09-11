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PHIL RUDD (ANNULLATO!)
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ARENA WIEN - VIENNA

12/05/18
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FORGOTTEN TOMB + GUESTS
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STRANA OFFICINA + LADY REAPER
LET IT BEER - ROMA

12/05/18
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12/05/18
ARGONAUTA FEST
OFFICINE SONORE - VERCELLI

12/05/18
JETTASANGU FEST
RAMBLAS DISCO-PUB - CATANIA

12/05/18
RIDEOUT + ETERNAL SILENCE + ANGELIZE
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

13/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
PLANET LIVE - ROMA
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20/05/2018
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
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