Evento a scopo benefico in ricordo di Andrea Artioli (chitarrista degli Injury), scomparso prematuramente l’anno scorso.



Cucina aperta dalle ore 12:00

Inizio concerti ore 16:00



Termine concerti ore 22.00, Dj set fino all'estinzione.



L'Arrogant Pub devolverà parte dell'incasso al CORE (centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia) in memoria di Andrea



Ingresso gratuito, nessuna tessera richiesta

Per info e prenotazione tavoli: 3381314307