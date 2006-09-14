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ANGELUS APATRIDA + SKELETAL REMAINS + TRALLERY
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
DETTAGLI EVENTO
KYTERION + MADVICE
26/05/2018
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
https://www.facebook.com/events/166524090675659/
GRUPPI
Kyterion +
Madvice
NOTE
Sabato 26 maggio 2018
@Evilution Club - Acerra (Napoli)
via Pezzalunga, 53

Apertura porte ore 21:00
Inizio concerti ore 22:30
Ingresso 5,00 euro (riservato ai soci, tesseramento gratuito)
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