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ALKYMENIA
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SUUM + THE OSSUARY + GUESTS
01/06/2018
DEFRAG - ROMA
https://www.facebook.com/events/169066220576181/
GRUPPI
SUUM (release party di Buried Into the Grave) +
THE OSSUARY +
OTEHI +
HOUND
NOTE
Venerdì 1 giugno 2018
@Defrag - Roma
via delle isole Curzolane, 75

Ingresso 5 euro
Tessera gratuita
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