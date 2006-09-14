23/05/18
NONOZU WAKAI`S DESTINIA
Metal Souls
25/05/18
GRAVEYARD
Peace
25/05/18
SUBSIGNAL
La Muerta
25/05/18
STORTREGN
Emptiness Fills the Void
25/05/18
SCIENCE OF DISORDER
Private Hell
25/05/18
FILII NIGRANTIUM INFERNALIUM
Hóstia
25/05/18
FORGED IN BLOOD
Forged in Blood
25/05/18
BLEEDING THROUGH
Love Will Kill All
25/05/18
MICAWBER
Beyond The Reach Of Flame
25/05/18
SPACE ELEVATOR
Space Elevator II
20/05/18
THE DAMNED
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
20/05/18
SKID ROW
ORION - CIAMPINO (ROMA)
20/05/18
ANGELUS APATRIDA + SKELETAL REMAINS + TRALLERY
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
20/05/18
INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
21/05/18
SKID ROW
DRUSO - RANICA (BG)
24/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS
EVOL - ROMA
24/05/18
ALKYMENIA
CLUB HOUSE 22 - AULLA (MC)
25/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
25/05/18
MORTIIS + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI
25/05/18
ALKYMENIA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)