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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

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MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

11/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA

11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)

11/05/18
FORGED IN BLOOD + REACTION
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO

12/05/18
VIENNA METAL MEETING
ARENA WIEN - VIENNA

12/05/18
ALAZKA + POLARIS + THE PLOT IN YOU
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
DETTAGLI EVENTO
SKID ROW
19/05/2018
LA BASE - SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
https://www.facebook.com/events/919509474884281/?ti=cl
GRUPPI
Skid Row +
Dirty Thrills +
Nastyville +
Siska
NOTE
Apertura porte 19.30
Biglietti posto unico 21,50€ + 3,20 dir.prev.
In serata biglietti alla cassa 30,00€
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GRUESOME (USA): guarda un nuovo video
10/05/2018 - 19:43
STORTREGN: online il brano 'Through the Dark Gates'
10/05/2018 - 20:22
PROPHETS OF RAGE: il live dell'8 luglio è spostato al Fabrique di Milano
10/05/2018 - 14:32
SECT PIG: in streaming tutto il nuovo mini-album
09/05/2018 - 14:54
METAL FOR EMERGENCY: annunciati i Bulldozer
10/05/2018 - 16:30
GRAHAM BONNET BAND: i dettagli del nuovo album e il singolo; annullata la data italiana
04/05/2018 - 13:48
ALICE IN CHAINS: ecco il video del nuovo singolo
09/05/2018 - 09:59
CELTIBEERIAN: disponibile il video di ''Deiwos''
09/05/2018 - 15:27
MUDHONEY: annunciate tre date in Italia a novembre
03/05/2018 - 16:11
AVANTASIA: nuovo album e tour nel 2019
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ELIO E LE STORIE TESE
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