DETTAGLI EVENTO FORGED IN BLOOD + REACTION 11/05/2018 CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO) https://www.facebook.com/events/197878874149873/ GRUPPI

FORGED IN BLOOD +

REACTION NOTE

Release party dell'omonimo Forged in Blood (in uscita il 25 maggio via Punishment 18 Records)



Ingresso gratuito

Inizio serata ore 21:00