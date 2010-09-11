10/05/18
DE PROFUNDIS
The Blindind Light of Faith
11/05/18
VEGA
Only Human
11/05/18
JIZZY PEARL
All You Need Is Soul
11/05/18
TRAUMA (USA)
As the World Dies
11/05/18
SKINLESS
Savagery
11/05/18
HEGEMONE
We Desappear
11/05/18
LORDS OF BLACK
Icons Of The New Days
11/05/18
ABORTED FETUS
The Ancient Spirits of Decay
11/05/18
ENGEL
Abandon All Hope
11/05/18
SEVENDUST
All I See Is War
10/05/18
EYEHATEGOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
10/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
11/05/18
SATARIAL
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
11/05/18
EYEHATEGOD
EVOL CLUB - ROMA
11/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
11/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA
11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)
11/05/18
FORGED IN BLOOD + REACTION
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO