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FORGED IN BLOOD + REACTION
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
FORGED IN BLOOD + REACTION
11/05/2018
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/197878874149873/
GRUPPI
FORGED IN BLOOD +
REACTION
NOTE
Release party dell'omonimo Forged in Blood (in uscita il 25 maggio via Punishment 18 Records)

Ingresso gratuito
Inizio serata ore 21:00
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