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DIABLO BLVD + MYR + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
DETTAGLI EVENTO
HELL OBELISCO + OWN PAW THEE DIE + SUPERNAUGHTY
26/05/2018
ART ROCK CAFE - IMOLA
https://www.facebook.com/events/168910020609469/
GRUPPI
HELL OBELISCO +
OWN PAW THEE DIE +
SUPERNAUGHTY
NOTE
Sabato 26 maggoi 2018
@Art Rock Café - Imola (palco all'esterno)
viale Saffi, 50/B

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:30
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