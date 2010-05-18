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INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

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HORTUS ANIMAE + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI

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DARK QUARTERER + GUESTS
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PUNITION BABEK + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

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NO GOOD ADVICE + EXXON WALTZ
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO

19/05/18
DIABLO BLVD + MYR + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
DETTAGLI EVENTO
THE CRUEL INTENTIONS + SPEED STROKE + LETHAL IDOLS
25/05/2018
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
https://www.facebook.com/events/239120863317014
GRUPPI
THE CRUEL INTENTIONS +
SPEED STROKE +
LETHAL IDOLS
NOTE
Venerdì 25 maggio 2018
@Grind House Club - Padova
via Longhin, 37

Apertura porte ore 23:00
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