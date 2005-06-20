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25/05/18
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26/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/05/18
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
DETTAGLI EVENTO
WIEGEDOOD + CALVARIO
01/06/2018
SPAZIO LIGERA - MILANO
https://www.facebook.com/events/138607350284121/
GRUPPI
Wiegedood +
Calvario
NOTE
Apertura porte ore 21,00
INGRESSO € 10,00
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