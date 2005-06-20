23/05/18
NONOZU WAKAI`S DESTINIA
Metal Souls
25/05/18
GRAVEYARD
Peace
25/05/18
SUBSIGNAL
La Muerta
25/05/18
STORTREGN
Emptiness Fills the Void
25/05/18
SCIENCE OF DISORDER
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25/05/18
SKYBORNE REVERIES
Winter Lights
25/05/18
FILII NIGRANTIUM INFERNALIUM
Hóstia
25/05/18
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25/05/18
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24/05/18
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24/05/18
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
25/05/18
METAL QUEEN FESTIVAL (day 1)
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25/05/18
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25/05/18
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GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
26/05/18
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MILADY METAL FEST
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