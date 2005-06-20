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CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS (ANNULLATO!)
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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ALKYMENIA + ANCIENT DOME + RAWFOIL
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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ARCI TOM - MANTOVA
DETTAGLI EVENTO
FROSTMOON ECLIPSE + HIEMS + GUESTS
26/05/2018
COMUNITA GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
GRUPPI
FROSTMOON ECLIPSE +
HIEMS +
GRIMWAL +
STORM OF PARTICLES
NOTE
Sabato 26 maggio 2018
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito con tessera ACSI
Costo tessera 10 euro (con consumazione inclusa), valida tutto l'anno

Apertura porte ore 20:30
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