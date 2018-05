DETTAGLI EVENTO FIVE MINUTES HATE + BLOOD INC. + RESILIENCE 02/06/2018 COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA) https://www.facebook.com/CG.vicoloCarpi5 GRUPPI

FIVE MINUTES HATE +

BLOOD INC. +

RESILIENCE

NOTE

Sabato 2 giugno 2018

@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)

vicolo Carpi, 5



Ingresso gratuito riservato ai soci ACSI

Costo tessera 10 euro, con consumazione inclusa, valida per tutto il 2018



Apertura porte ore 20:30