DETTAGLI EVENTO ANGEL WITCH + METHEDRAS + ANGUISH FORCE 25/08/2018 FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG) https://www.facebook.com/events/2034587280091914/ GRUPPI

ANGEL WITCH (UK) +

METHEDRAS (I) +

ANGUISH FORCE (I)

NIGHT SHOW : LOVE MACHINE (I) NOTE

LOTTERIA

Per non mancare la tradizione, anche quest'anno un fortunato partecipante tornerà a casa in Harley Davidson: una splendida 883 è di fatti il primo dei ben 50 premi della lotteria.

Il singolo biglietto ha il costo di 1€.



CAMPING

Come sempre campeggio, docce calde e servizi son disponibili e gratuiti per chiunque volesse servirsene.



INGRESSO

L'ingresso a piedi è gratuito, mentre per chi partecipa al motoraduno l'ingresso in moto sarà di 10€.

L'iscrizione prevede una busta di gadget in omaggio che comprenderà anche un biglietto della lotteria.



Per chi avrà i propri bimbi al seguito sarà a disposizione anche quest'anno il servizio di custodia ed intrattenimento dei B.A.C.A. (Bikers Against Children Abuse), in un area sorvegliata da bikers e seguiti da educatori i più piccoli potranno giocare e divertirsi in sicurezza.