DETTAGLI EVENTO SOUL DAGGER + SKIP ANOTHER BREATH + BETTER OFF DEAD 09/06/2018 CSOA AURO E MARCO - ROMA https://www.facebook.com/events/2096820113870457/ GRUPPI

KILLERS REUNION - con:



BETTER OFF DEAD +

SKIP ANOTHER BREATH +

SOUL DAGGER +

guests TBA NOTE

Sabato 9 giugno 2018

@CSOA Auro e Marco - Roma

Viale dei Caduti nella guerra di Liberazione, 268



Ingresso 3 euro

Inizio serata ore 21:00