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31/08/18
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PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)

01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)

01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)

02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/09/18
LACUNA COIL + GUESTS
FESTAREGGIO - REGGIO EMILIA
DETTAGLI EVENTO
VOIVOD + NIGHTRAGE
18/09/2018
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
GRUPPI
VOIVOD
Europe tour 2018 – 35th Anniversary
Special guest: NIGHTRAGE
NOTE
Inizio concerti h. 20:30
Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto
Ingresso consentito solo ai possessori di tessera AICS
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