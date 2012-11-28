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PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

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2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 2)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

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09/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 3)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
DETTAGLI EVENTO
VOIVOD + NIGHTRAGE
20/09/2018
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
GRUPPI
VOIVOD
Europe tour 2018 – 35th Anniversary
Special guest: NIGHTRAGE
NOTE
Inizio concerti h. 20:30
Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto
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03/09/2018 - 00:12
VOIVOD: disponibile il nuovo singolo
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SAOR: svelati i primi dettagli del nuovo disco
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CANCER: svelati i dettagli del nuovo disco
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CRYPTOPSY: ad ottobre in arrivo 'The Book Of Suffering – Tome II'
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ENTOMBED A.D.: nuovo singolo online
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01/09/2018 - 07:47
ARCHGOAT: disponibile il nuovo lyric video
31/08/2018 - 12:58
WARREL DANE: online il primo estratto dal disco finale
31/08/2018 - 07:36
ANTHRAX: ad ottobre la ristampa di 'State Of Euphoria' per il trentennale
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24/08/2018
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Chiaromonte (PZ), 19/08/2018
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