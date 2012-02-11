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DEWFALL + SHORES OF NULL + VETRARNOTT
GARAGESOUND - BARI

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SAXON + FM + RAVEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

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GLI ATROCI
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DRAGONHAMMER + THE GREAT DIVIDE + SKULL JACK
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/10/18
HANIWA + GUESTS
EXENZIA - PRATO
DETTAGLI EVENTO
DEAFHEAVEN + INTER ARMA
12/10/2018
CENTRO SOCIALE TPO - BOLOGNA
https://www.musicglue.com/hardstaff-booking/events/2018-10-12-deafheaven-plus-inter-arma-tpo
GRUPPI
DEAFHEAVEN +
INTER ARMA
NOTE
Ingresso 15 euro + d.d.p.
Inizio ore 20:30
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