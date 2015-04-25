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DETTAGLI EVENTO
WARMBLOOD + IRA
22/09/2018
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/187841435202594/
GRUPPI
WARMBLOOD +
IRA
NOTE
Sabato 22 settembre
@Centrale Rock Pub - Erba (CO)
via Cascina California, 9

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:00
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