30/09/18
NECANDI HOMINES
Black Hole
02/10/18
ARCANE TALES
Legacy of the Gods
02/10/18
SUICIDE FOREST
Suicide Forest
05/10/18
MONUMENTS
Phronesis
05/10/18
STEVE HACKETT
Broken Skies - Outspread Wings (1984-2006)
05/10/18
THE EXPLODING EYES ORCHESTRA
II
05/10/18
WINHAND
Eternal Return
05/10/18
EARTHSHIP
Resonant Sun
05/10/18
DEATHHAMMER
Chained to Hell
05/10/18
BLACK PEAKS
All That Divides
30/09/18
DUFRESNE + SAINT LEAGUE + MODERNTEARS' + AGAINST THE OCEAN + BACKBAY.BAND + DRY YOUR EYES + IN AT 4
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
30/09/18
TORCHIA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
30/09/18
VIRTUAL SYMMETRY + LOST JOURNEY
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
30/09/18
THE ARISTOCRATS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
02/10/18
EUROPE
ESTRAGON - BOLOGNA
03/10/18
PRIMAL FEAR + RIOT V
LEGEND CLUB - MILANO
04/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
EXENZIA - PRATO
04/10/18
DEWFALL + SHORES OF NULL + VETRARNOTT
GARAGESOUND - BARI
05/10/18
SAXON + FM + RAVEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
05/10/18
ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)