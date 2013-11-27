21/12/18
WITCHING HOUR
...And Silent Grief Shadows the Passing Moon
21/12/18
JON SCHAFFER`S PURGATORY
Purgatory
21/12/18
BLOOD FEAST
Chopped, Diced and Sliced
21/12/18
IN SHADOWS AND DUST
Enlightened By Darkness
23/12/18
ICE WAR
Manifest Destiny
23/12/18
MALVENTO/THE MAGIK WAY
Ars Regalis
23/12/18
BOLTHORN
Across the Human Path
24/12/18
BEATEN TO DEATH
Agronomicon
30/12/18
FERAL
Flesh for Funerals Eternal
04/01/19
LEGION OF THE DAMNED
Slaves Of The Shadow Realm
18/12/18
A PERFECT CIRCLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
19/12/18
A PERFECT CIRCLE
PALALOTTOMATICA - ROMA
21/12/18
METHEDRAS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
21/12/18
SPLEEN FLIPPER
OFFICINE SONORE - VERCELLI
21/12/18
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BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
22/12/18
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L'ANGELO AZZURRO - GENOVA
22/12/18
NANOWAR OF STEEL
EXENZIA DER CLUB - PRATO
22/12/18
DEWFALL + FYRNIR
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
22/12/18
NATIONAL SUICIDE + ADVERSOR + UNORTHODOX
THE FACTORY - VERONA
22/12/18
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY - PARMA