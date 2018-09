DETTAGLI EVENTO SAXON + FM + RAVEN 05/10/2018 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) GRUPPI

Saxon

FM

Raven

Wayward Sons NOTE

Apertura porte: ore 18.00

Inizio concerti: ore 19.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita su Ticketone Per chi non conosce gli FM (aaarrgh peste vi colga!): mettete in un frullatore DefLeppard (i cori), Survivor (le atmosfere), MichaelBolton (la voce) e ..frullate bene! ..Ma sono mooolto di più !