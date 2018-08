DETTAGLI EVENTO FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE 08/09/2018 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/LegendClubMilano/?hc_ref=ARSoBNI0JYpe4rl49UgLp5qa-rTIvU1ULtj-baxp3gbjIGYXad4NzHQjFAjB2antsWs&fref=nf GRUPPI

Main stage

FOLKSTONE +

SAILING TO NOWHERE

Apertura porte ore 20.45

Ingresso gratuito dalle ore 22.00



Parco antistante il locale

SECONDCHANCE +

BREAK ME DOWN

Show acustico dalle ore 19.00 NOTE

8 settembre 2018

@Legend Club - Milano

via Enrico Fermi, 98



Re-opening party con le migliorie a seguito della chiusura estiva per il restyling