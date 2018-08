DETTAGLI EVENTO RAVEN + GUESTS 14/09/2018 HAPPY RANCH - CEMBRA (TN) https://www.facebook.com/events/1981838731847949 GRUPPI

RAVEN

KILL RITUAL

VOICES FROM BEYOND

NATIONAL SUICIDE

EXPLORER NOTE

Venerdì 14 settembre 2018

@Happy Ranch - Cembra (TN)

Località Lago Santo



Apertura cancelli ore 17.30

L'evento si terrà anche in caso di maltempo



Ingresso 10 euro con consumazione in omaggio

Nessuna tessera richiesta