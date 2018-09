DETTAGLI EVENTO ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE) 06/10/2018 LOFT - TRIESTE GRUPPI

ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE) NOTE

Reduci del grande successo dell’ultimo album “Monumentum” e dalla recente uscita del nuovo album dei W.E.T. “Earthrage” in cui anche entrambi militano, Erik e Magnus sbarcheranno in Italia per due date ad ottobre con un set acustico che ripercorrerà i più grandi successi della band, oltre che alcune cover.