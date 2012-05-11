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TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)

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DESTRAGE + GUESTS
SUMMER CROCK FESTIVAL - BORGHETTO DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

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HIRAX + GUESTS
MU CLUB - PARMA

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RADUNOROCK FESTIVAL (day 2)
BAITA PENNA NERA - VALLE DI CEMBRA (TN)

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AGGLUTINATION
CHIAROMONTE (PZ)

19/08/18
THE USED + COUNTERPARTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

20/08/18
THE BLACK DAHLIA MURDER + INGESTED + ELECTROCUTION
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

20/08/18
COUNTERPARTS + GUESTS
ARGO 16 - VENEZIA

21/08/18
ORIGIN + GUEST
CIRCOLO SVOLTA - MILANO

22/08/18
DYING FETUS + TOXIC HOLOCAUST + GOATWHORE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
31/08/2018
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)
https://www.facebook.com/events/248683749224463/
GRUPPI
BUIOMEGA
SAINT HELENS PROJECT
TRILOBITE
WILDFIRE
NOTE
Inizio concerti ore 20.00
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17/08/2018 - 14:00
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17/08/2018 - 14:16
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GRETA VAN FLEET: disponibile il video di 'When The Curtain Falls'
16/08/2018 - 19:31
DISTURBED: svelati i dettagli ed il primo singolo del nuovo disco
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