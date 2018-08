DETTAGLI EVENTO SINISTRO FEST (day 2) 08/09/2018 LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI) https://www.facebook.com/events/160350867964033/ GRUPPI

Sul palco piccolo:

HANGARVAIN 22:00 – 22:30

TURMA 20:50 – 21:20

A TASTE OF FEAR 19:50 – 20:20

ALTJIRA 18:40 – 19:10

HANIWA 17:40 – 18:10

FACE YOUR FEARS 16:40 – 17:10

TRIBUNALE OBHALL 15:40 – 16:10



Sul palco grande:

DOMINE 22:30 – 24:00

WIND ROSE 21:20 – 22:00

VEXOVOID 20:20 – 20:50

DIESANERA 19:10 – 19:50

KORMAK 18:10 – 18:40

GIGANTOMACHIA 17:10 – 17:40

NOTE

Il festival disporrà di:

campeggio gratuito, due chioschi ristoranti (anche proposte veg e senza glutine), tre postazioni birra, un cocktail bar, mercatino; tiro con l'arco, pesca sportiva, agility dog, spazio cani, ping pong, biliardino, campo da beach vollley, giochi di forza e abilità, spettacolo di frecce incendiarie.



Servizio navetta gratuito dalla e verso la stazione di San Miniato Fucecchio + Servizio navetta gratuito per disabili nel raggio di 30Km organizzato da Semplicemente Onlus.



Ingresso libero o a contributo volontario per il braccialetto sostenitori, che offre mille vantaggi all'interno del fest e non solo.