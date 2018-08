DETTAGLI EVENTO POLLO METAL FEST (day 2) 26/08/2018 SPAZIO POLARESCO - BERGAMO GRUPPI

METHEDRAS

NODE

MĀRA

WAVES IN AUTUMN

GREEN HELLMET NOTE

Ingresso gratuito

Parcheggio gratuito e custodito in via del Polaresco, 19



Presentatore e DJ durante i cambi palco:

MARIO PSYCHO 12



Gli spettacoli di fuoco

Dai mangiafuoco della passata edizione ad uno spettacolo esplosivo in programma per domenica 26 prima dei Methedras, headliner della giornata e del festival. Saranno gli Skorpion Fire ad infuocare la scena (nel vero senso della parola) durante il cambio palco.



I giochi

Una delle colonne portanti del festival, come nella prima edizione, anche quest'anno non mancherà una sana dose di goliardia. La crew del Pollo Metal Fest ha voluto introdurre un'attrazione che proverà ad essere all'altezza delle aspettative ludiche, ovvero il toro meccanico. Ad affiancare il bovino, un gioco riconfermato anche per questa edizione: le scivolate di potenza. Teli bagnati e insaponati pronti ad essere percorsi a cavallo di gonfiabili cartooneschi.



La cucina “metallica”

A condire il festival, oltre al menù dell'Estivo Polaresco ricco di burger, insalate, piatti freddi e panini realizzati con farine bergamasche, ritornano i protagonisti e geniali metal burger, orgoglio registrato Pollo Metal Fest Con pane nero al carbone, salsa ai peperoni piccante ed incornato con due peperoncini assume le sembianze di un burger indiavolato.

Ad arricchire l'offerta culinaria di questa edizione c'è anche la pizza mobile di Man.Gio con forno a legna e un banchetto di arancini (Sapori di Sicilia), anche quest'ultimi disponibili in versione “metal” fatti con riso nero ripieni di pesto dell'Etna.



Gli stand

Sarà presente un'area market con stand di ogni tipo, dai banchetti di autoproduzioni e vestiario, alle produzioni di piccoli artigiani e hobbisti.