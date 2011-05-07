      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Necrytis
Dread en Ruin
Demo

Third Island
Omelas
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/08/18
INJECTION
Over the Asphalt

27/08/18
EMINENCE
Minds Apart

29/08/18
WAXEN
Terror Decree

31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways

31/08/18
FAUSTCOVEN
In the Shadow of Doom

31/08/18
KILMARA
Across the Realm of Time

31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution

31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris

31/08/18
GABRIELS
Fist of the Seven Stars Act 2 - Hokuto Brothers

31/08/18
MALIGNER
Attraction to Annihilation

CONCERTI

25/08/18
ANGEL WITCH + METHEDRAS + ANGUISH FORCE
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

25/08/18
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - REGGIO CALABRIA

25/08/18
BEERAPOCALYPSE NIGHT
IL CHIRINGUITO 2.0 - PRATO

25/08/18
POLLO METAL FEST (day 1)
SPAZIO POLARESCO - BERGAMO

26/08/18
POLLO METAL FEST (day 2)
SPAZIO POLARESCO - BERGAMO

28/08/18
FLOGGING MOLLY + STREET DOGS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO

31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)
DETTAGLI EVENTO
GLI ATROCI
01/09/2018
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)
ULTIMI COMMENTI
25/08/2018 - 10:49
GHOST: online la versione remixata di 'Dance Macabre'
25/08/2018 - 11:10
ACCEPT: ad ottobre in uscita un singolo in formato 10"
21/08/2018 - 18:06
HELLOWEEN: a breve un DVD live e un nuovo album in studio
24/08/2018 - 00:09
LYNYRD SKYNYRD: morto l'ex-chitarrista Ed King
03/08/2018 - 17:38
MACHINE HEAD: ecco il video di Volatile
25/08/2018 - 10:31
IAN GILLAN & THE JAVELINS: diffusi i samples del nuovo disco
17/07/2018 - 19:01
COLONY SUMMER FEST: annullato l'intero festival
22/08/2018 - 18:17
L.A. GUNS: guarda il lyric video di A Drop Of Bleach
03/08/2018 - 10:08
DEATH SS: guarda il video della titletrack del nuovo album
24/08/2018 - 13:49
NORTHWARD: presentato il primo singolo dal debut album
ULTIMI COMMENTI
16/02/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 1 - Buy or diy
07/05/2011
Articolo
KEITH MOON
Breve bio di uno dei pionieri del batterismo rock
24/08/2018
Live Report
AGGLUTINATION FEST
Chiaromonte (PZ), 19/08/2018
18/11/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 6 - I Centri Sociali
23/11/2014
Articolo
BEYOND THE IRON CURTAIN
# 6 - Alex Sanders, il Re delle Streghe
ULTIMI COMMENTI
70
63
74
73
80
78
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     