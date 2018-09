DETTAGLI EVENTO DEWFALL + SHORES OF NULL + VETRARNOTT 04/10/2018 GARAGESOUND - BARI https://www.facebook.com/events/697609223939392/ GRUPPI

DEWFALL

SHORES OF NULL

VETRARNOTT

NOTE

Giovedì 4 ottobre 2018

@Garage Sound - Bari

via Mauro Amoruso, 62/7B



Inizio concerti ore 20:30



Ingresso gratuito con l'acquisto di CD o T-shirt di Hermeticus

Ingresso 4 euro senza l'acquisto di T-shirt o CD



Tessera Garagesound 2018: 5 euro (solo per chi non è già tesserato)