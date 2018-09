DETTAGLI EVENTO TRICK OR TREAT + FROM THE DEPTH 22/09/2018 FUORI ORARIO - TANETO (RE) https://www.facebook.com/events/2172712269652556/ GRUPPI

- Main room:

Ore 23:00: anime & cosplay party

TRICK OR TREAT +

FROM THE DEPTH



Ore 24.30: dj set



- Dust room

Ore 01.00: djset

- VII Circle

- Aderal

- I Vision

- Will Of Wisp

- C8H11NO2 NOTE

Sabato 22 settembre

@Fuori Orario - Taneto (RE)

via Don Minzoni, 96/B



Ingresso intero 12 euro con consumazione omaggio

Ingresso in lista 12 euro con consumazione omaggio e large shot drink

Non serve la tessera ARCI



Per informazioni e liste:

Pilo 3403812556

Rev 3314241169

Teo 3491652907

Reda 3484549300