DETTAGLI EVENTO EVADNE + GUESTS 22/09/2018 THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/408668186270357/ GRUPPI

DOOM HEART FEST - seconda edizione:



EVADNE +

TETHRA +

LYING FIGURES +

THE HOLEUM NOTE

Sabato 22 settembre 2018

@The One - Cassano d'Adda (MI)

piazza Gobetti



Per costi e orari consultare l'evento Facebook