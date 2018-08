DETTAGLI EVENTO EXTERMINATION FEST 01/09/2018 GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE) https://www.facebook.com/events/492211757910580/ GRUPPI

ULTRA-VIOLENCE (00.00) +

ULVEDHARR (22.50) +

SURGE ASSAULT (21.50) +

TULPA (20.50) +

ALTJRA (19.50) NOTE

Sabato 1 settembre 2018

@Gasoline Road Bar - Lentigione (RE)

via Cisa Ligure, 201



Ingresso gratuito - nessuna tessera richiesta

Apertura cancelli ore 18.00



Durante la giornata e al termine dei concerti Dj Set old school a cura di Dimitri Corradini, bassista dei deathster Distruzione. Inoltre saranno presenti vari stands con merchandising, dischi e t-shirts.



L'evento si terrà anche in caso di maltempo