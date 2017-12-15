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14/09/2018
TRAFFIC CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/2107221332929454/
GRUPPI
Witches of Doom +
Malrovescio +
Vinnie Jonez Band
NOTE
Apertura ore 22.00
Ingresso 5€
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