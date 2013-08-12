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14/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
FUCKSIA CLUB - ROMA

14/09/18
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

14/09/18
WARMBLOOD + IRA
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/18
RAVEN + GUESTS
HAPPY RANCH - CEMBRA (TN)

14/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/18
WITCHES OF DOOM + MALROVESCIO + VINNIE JONEZ BAND
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)

15/09/18
HAMMERFALL + GRAVE DIGGER + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

16/09/18
CANDLEMASS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
KORMAK + STILEMA + AMRAAM
20/09/2018
LET IT BEER - ROMA
https://www.facebook.com/events/2120641691534356/
GRUPPI
KORMAK +
STILEMA +
AMRAAM
NOTE
Giovedì 20 settembre 2018
@Let It Beer - Roma
Piazza delle crociate, 26/28

Inizio concerti ore 21.00
Ingresso 5 euro

Saranno presenti i banchetti di Hellbones Records e Mister Folk con CD, vinili e libri
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