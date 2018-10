DETTAGLI EVENTO BORN TO FLY FESTIVAL (day 1) 12/10/2018 PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO) https://airborn.bigcartel.com/product/ingresso-born-to-fly-power-metal-festival-2018 GRUPPI

HIGHLORD

BLACK PHANTOM

AHRCANA

INNER HATE NOTE

@Padiglione 14 - Collegno (TO)

Corso Pastrengo, 40



Apertura cancelli ore 19.00



Biglietto per giorno singolo: 10 euro

Biglietto per due giorni: 15 euro

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale degli Airborn senza costi aggiuntivi, ma sarà possibile anche acquistarli direttamente presso il locale la sera dello show.



A partire dall'apertura cancelli e per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un servizio di street food di B-Eat Street Food Italiano.