DETTAGLI EVENTO GO! FEST 29/09/2018 CSOA SPARTACO - ROMA https://www.facebook.com/events/201334257115606/?active_tab=discussion GRUPPI

REPROACH (thrashcore dal Belgio)

RIISTETYT (hardcore dalla Scandinavia)

CHIENS (grindcore dalla Francia)

FARSAS (grindcore dalla Lituania)

LUGUBRIOUS CHILDREN (powerviolence dall'Inghilterra)

DR. GORE (brutal Death dall'Italia)

FAILURE (powerviolence dall'Italia)

IGIOIA (powerviolence da Trento)

NEID (grindcore da Viterbo)

SCHELETRO (punk/metal/grindcore da Roma)

MAXCARNAGE (grindcore da Roma)

CRISIS BENOIT (grindcore da Bologna) NOTE

Sabato 29 settembre 2018

@CSOA Spartaco - Roma

via Selinunte, 57



Come arrivare alla location:

Metro A (fermata Numidio Quadrato)

Autobus linea 558 (fermata Lucio Sestio)

Notturno N1 (sostitutivo della linea metro A)



Inizio concerti ore 17.00