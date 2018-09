DETTAGLI EVENTO DRAGONHAMMER + THE GREAT DIVIDE + SKULL JACK 05/10/2018 TRAFFIC CLUB - ROMA https://www.facebook.com/dragonhammer.official/ GRUPPI

DRAGONHAMMER

THE GREAT DIVIDE

SKULL JACK NOTE

Prevendita 5 euro + ddp

Ingresso in cassa la sera dello show 8 euro



Prevendite disponibili sul sito dei Dragonhammer (link in alto)