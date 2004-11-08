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BATUSHKA + DARKEND
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VOIVOD + NIGHTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

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KORMAK + STILEMA + AMRAAM
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KARMIAN + DEMIURGON +HERCESIS
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22/09/18
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
AFTERLIFE LIVE CLUB - PERUGIA
DETTAGLI EVENTO
KANSEIL + GUESTS
22/09/2018
FEFFARKHORN FESTIVAL - MASERADA SUL PIAVE (TV)
https://www.facebook.com/events/2168815340018655/
GRUPPI
KANSEIL
ALABARDICA
TORK
NOTE
Concerti a partire dalle ore 18.00
Ingresso e campeggio gratuiti

Potete trovare i dettagli del programma non musicale all'interno dell'evento Facebook (link in alto)
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