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BATUSHKA + DARKEND
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VOIVOD + NIGHTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

20/09/18
KORMAK + STILEMA + AMRAAM
LET IT BEER - ROMA

21/09/18
KARMIAN + DEMIURGON +HERCESIS
Associazione Culturale EKIDNA - SAN MARTINO SECCHIA (MO)

22/09/18
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
AFTERLIFE LIVE CLUB - PERUGIA

22/09/18
ROCK LAND FESTIVAL
LEGEND CLUB - MILANO

22/09/18
WARMBLOOD + IRA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
VIRTUAL SYMMETRY + LOST JOURNEY
30/09/2018
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
https://www.facebook.com/events/227660071206573/
GRUPPI
VIRTUAL SYMMETRY +
LOST JOURNEY
NOTE
I Virtual Symmetry terranno per l'occasione un concerto speciale in vista della pubblicazione del loro live album/DVD "XLive Premiere", attesa per il 10 novembre.

Maggiori dettagli della serata al link in alto.
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