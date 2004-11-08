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FUORI ORARIO - TANETO (RE)
DETTAGLI EVENTO
MESMERIZE + NIB + OUT OF MIND
29/09/2018
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/1064674700355912/
GRUPPI
MESMERIZE +
NIB +
OUT OF MIND
NOTE
Sabato 29 settembre 2018
@The One - Cassano d'Adda (MI)
piazzale Pietro Gobetti

Ingresso 5 euro
Inizio concerti ore 21.30
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