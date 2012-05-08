20/09/18
THE THREE TREMORS
The Three Tremors
21/09/18
MAYAN
Dhyana
21/09/18
VOIVOD
The Wake
21/09/18
DRAUGURINN
Spira
21/09/18
JOE BONAMASSA
Redemption
21/09/18
THE CRUEL INTENTIONS
No Sign of Relief
21/09/18
LYNYRD SKYNYRD
Live In Atlanta
21/09/18
THERAPY?
Cleave
21/09/18
Slash feat Myles Kennedy And The Conspirators
Living The Dream
21/09/18
SUPEFJORD
All WIll Be Golden
20/09/18
BATUSHKA + DARKEND
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
20/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
20/09/18
KORMAK + STILEMA + AMRAAM
LET IT BEER - ROMA
21/09/18
KARMIAN + DEMIURGON +HERCESIS
Associazione Culturale EKIDNA - SAN MARTINO SECCHIA (MO)
21/09/18
TOSSIC + GUESTS
EXENZIA - PRATO
22/09/18
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
AFTERLIFE LIVE CLUB - PERUGIA
22/09/18
ROCK LAND FESTIVAL
LEGEND CLUB - MILANO
22/09/18
WARMBLOOD + IRA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
22/09/18
ELVENKING + DEATHLESS LEGACY + GUESTS
AREA EXP - CEREA (VR)
22/09/18
TRICK OR TREAT + FROM THE DEPTH
FUORI ORARIO - TANETO (RE)