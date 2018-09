DETTAGLI EVENTO EDU FALASCHI 28/09/2018 DEFRAG - ROMA https://www.facebook.com/events/812590688944059/ GRUPPI

Edu Falaschi 00:00 - //://

Acid Tree 23:10 - 23:45

Ibridoma 22:30 - 23:00

Nexus Opera 21:50 - 22:20

Chaosm 21:10 - 21:40 NOTE

Ingresso 8 euro in cassa la sera dell'evento