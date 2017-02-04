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TNT CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/2211497005801144/
GRUPPI
TYRANT +
DOLL'S ADDICTION
NOTE
Sabato 29 settembre 2018
@TNT Club - Milano
via Tito Livio, 33/A

Inizio concerti ore 22.30
Ingresso 10 euro
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