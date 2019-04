DETTAGLI EVENTO METALLICA + GHOST + BOKASSA 08/05/2019 IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO www.ticketone.it GRUPPI

METALLICA +

GHOST +

BOKASSA NOTE

I biglietti saranno disponibili con queste modalità:

• tramite Fan Club in prevendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 25 settembre

• per i Titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 qui

• per gli iscritti a #MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27. Registrati gratuitamente o accedi al tuo account qui

• vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Troppi soldi :O