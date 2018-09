DETTAGLI EVENTO THE ARISTOCRATS 30/09/2018 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) www.ticketone.it GRUPPI

La data, originariamente prevista ai Magazzini Generali, ha subto il cambio location a causa della chiusura momentanea di questi ultimi.



Tutti i biglietti acquistati in prevendita con la dicitura Magazzini Generali rimangono validi anche per Trezzo. Gli utenti possono chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 15 ottobre 2018.



Di seguito le modalit di rimborso:



- Biglietti acquistati presso un punto vendita Ticketone: il rimborso potr essere richiesto presso lo stesso punto vendita in cui stato effettuato lacquisto.



- Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con ritiro sul luogo dellevento: il rimborso verr effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per lacquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.



- Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con spedizione a casa tramite corriere espresso: il cliente dovr spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre marted 31 luglio (fa fede il timbro postale) allindirizzo TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19, 20124 Milano (C.A. Divisione I Commercio Elettronico).



---



