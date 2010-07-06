15/10/18
NECROSHINE / ENTIRETY
Live Chaos MMXVIII (split album)
16/10/18
P.O.D.
Circles
19/10/18
RISE OF THE NORTHSTAR
The Legacy of Shi
19/10/18
EXXXEKUTIONER
Death Sentence
19/10/18
SOULFLY
Ritual
19/10/18
VALDUR
Goat Of Iniquity
19/10/18
SALIVA
10 Lives
19/10/18
LANDMVRKS
Fantasy
19/10/18
NORTHWARD
Northward
19/10/18
EADEM
Luguber
13/10/18
NECROT
CPA - FIRENZE
13/10/18
AVULSED + PERFIDIOUS + HORRID + SUDDEN DEATH
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
13/10/18
MONUMENTS + VOLA + GUESTS TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
13/10/18
BORN TO FLY FESTIVAL (day 2)
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
13/10/18
SAKEM + NOWHERE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/10/18
SISKA
BIRRERIA DAKOTA - VIGONZA (PD)
13/10/18
CIOCIARIA BLACK FEST
SATYRICON LIVE MUSIC CLUB - ALATRI (FR)
14/10/18
NECROT
FREAKOUT - BOLOGNA
14/10/18
MONUMENTS + VOLA + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/10/18
THE AMITY AFFLICTION + THE PLOT IN YOU + DREAM STATE + ENDLESS HEIGHTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA